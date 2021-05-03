Санкт-Петербург и Ленинградская область запустили новый водный маршрут в крепость Орешек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Новый водный маршрут, соединяющий Санкт-Петербург с городом Шлиссельбургом и крепостью Орешек в Ленинградской области, начал работу в понедельник. Торжественный запуск регулярного рейса скоростного речного судна "Метеор" приурочен к открытию летнего туристического сезона.

"И петербуржцам, и гостям города, конечно, интересны маршруты, которые выходят за пределы Петербурга, по нашему туристическому макрорегиону. Символично, что сегодня мы стартуем из центра Петербурга, и наша экскурсия идет в город Шлиссельбург. Мы пройдем по всей Неве, дойдем до крепости Орешек, - сказал журналистам перед отходом "Метеора" председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. - Сегодня мы вместе начинаем этот большой и многообещающий туристический сезон".

Начальная точка маршрута, рассчитанного на полтора часа, - пристань на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, конечная - крепость Орешек, историко-архитектурный памятник XIV-XX веков, который в 2023 году отметит свой 700-летний юбилей. Основанная в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, крепость служила форпостом на границе со Швецией. На Ореховом острове можно увидеть частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII столетия, а также законсервированный фрагмент первой каменной крепости 1352 года, который был раскрыт археологами в 1968 году.

Новые экспозиции и новые туры

В этом году в крепости Орешек (является филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга) для посетителей открылась новая экспозиция "Страж в истоке Невы" в Головиной башне. Она рассказывает об основных этапах истории строительства этого оборонительного сооружения, самые яркие и наглядные экспонаты - архитектурные макеты крепости разных эпох. Посетители смогут прогуляться по территории острова Ореховый и пройти по крепостной стене по маршруту "Ладожский променад", с которого открываются виды на Ладожское озеро, Неву и город Шлиссельбург.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев выразил надежду, что новый водный маршрут будет востребован среди путешественников как из России, так и - по мере снятия коронавирусных ограничений - из-за рубежа. "Мы находимся в крепости, которая связана с историей всей нашей страны. У нас в этом году юбилей Александра Невского, в следующем году - юбилей Петра Великого. Это возможность окунуться в историю России здесь, у нас в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, на Северо-Западе; это природа и лучшие места наших водных маршрутов", - отметил он.

По словам Корнеева, Петербург совместно с Ленинградской областью и другими регионами Северо-Запада разрабатывают новые исторические маршруты, в их числе туры, связанные с личностью Петра Великого и историей его эпохи. "Наши совместные программы, мы уверены, понравятся нашим гостям и жителям города, будут востребованы много-много раз", - сказал он.