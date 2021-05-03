Дутерте сделал прививку от коронавируса

БАНГКОК, 3 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте привился от ковида вакциной китайской компании Sinopharm, которая пока не одобрена для экстренного использования местным регулятором. Об этом во вторник сообщил сенатор Кристофер Бонг Го на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографиями и видео процедуры.

По его словам, "президент Родриго Дутерте был вакцинирован от коронавируса". "Министр здравоохранения республики Франсиско Дуке сам ввел вакцину президенту во дворце Малаканьянг. [Препарат] Sinopharm был применен <...> по решению врачей [Дутерте]", - пояснил Бонг Го.

Отмечается, что 76-летний президент сделал прививку не только для защиты своего здоровья от коронавируса, но и для того, чтобы побудить граждан республики к вакцинации. "Как пожилой гражданин, он входит в приоритетную группу людей, которым следует привиться", - добавил сенатор. На опубликованном в Facebook видеоклипе Дутерте говорит, что чувствует себя хорошо. "Давно ждал этой прививки", - сказал он.

Вакцина Sinopharm еще не получила разрешения на экстренное использование от Управления по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин, напоминает издание Rappler. По его данным, есть разрешение лишь на 10 тыс. доз препарата, закупленных Группой безопасности президента, которая обеспечивает охрану лидера и вице-президента страны, а также их ближайших родственников. Пресс-секретарь президента Гарри Роке подтвердил, что введенная Дутерте первая доза вакцины является частью этой партии.

В августе 2020 года филиппинский лидер вызвался первым на себе испытать российскую вакцину против коронавируса. Вместе с тем в уже в январе текущего года Дутере заявлял о готовности привиться препаратом китайской компании Sinovac, как только он будет доступен. В феврале Роке сообщал, что президент предпочел вакцину против коронавируса, разработанную Sinopharm. В марте стало известно, что компания подала заявку на экстренное использование, которая до сих пор находится на рассмотрении местного регулятора.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,06 млн, вылечились более 975,2 тыс. человек, умерли 17,5 тыс. пациентов. Власти страны, помимо "Спутника V", одобрили экстренное использование препаратов Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Bharat Biotech, а также Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson . 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.