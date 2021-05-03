На Урале появился баннер с двумя ошибками в фамилии маршала Рокоссовского

"Вопиющая, конечно, ситуация, которая демонстрирует как непрофессионализм тех, кто разместил такие баннеры, так и незнание нашей истории и ее легендарных личностей, благодаря которым была достигнута Великая Победа. Печально, что такое происходит не только накануне Дня Победы, но и в год, когда мы отмечаем 125-летие со дня рождения самого маршала Рокоссовского. Такие баннеры должны быть демонтированы, а в отношении тех, кто согласовывал эти изображения и принимал эту некачественно сделанную работу, безусловно, должны быть сделаны соответствующие оргвыводы", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии Никонова.

В пресс-службе уточнили, что ошибку заметили жители Краснотурьинска и написали об этом в социальных сетях. По сообщениям и фотографиям, опубликованным в соцсетях и местных СМИ, фамилию Рокоссовского написали с двумя буквами "к" и одной "с".

Также в сети появилась информация об ошибках на еще двух баннерах к 9 мая в городе. Так, на световом коробе с надписью: "Спасибо вам за мирное небо!" слово "мирное" написано с лишней буквой "о" - "мироное". Четвертую ошибку жители города обнаружили на стенде, где указано, что Парад Победы проходил 9 мая 1945 года, хотя на самом деле - 24 июня.