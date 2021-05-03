На Урале появился баннер с двумя ошибками в фамилии маршала Рокоссовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Две ошибки в фамилии маршала Константина Рокоссовского обнаружили на баннере, который разместили к 9 мая в городе Краснотурьинске Свердловской области. Баннер необходимо демонтировать, сообщил журналистам координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", депутат законодательного собрания региона Сергей Никонов.
"Вопиющая, конечно, ситуация, которая демонстрирует как непрофессионализм тех, кто разместил такие баннеры, так и незнание нашей истории и ее легендарных личностей, благодаря которым была достигнута Великая Победа. Печально, что такое происходит не только накануне Дня Победы, но и в год, когда мы отмечаем 125-летие со дня рождения самого маршала Рокоссовского. Такие баннеры должны быть демонтированы, а в отношении тех, кто согласовывал эти изображения и принимал эту некачественно сделанную работу, безусловно, должны быть сделаны соответствующие оргвыводы", - цитирует пресс-служба регионального отделения партии Никонова.
В пресс-службе уточнили, что ошибку заметили жители Краснотурьинска и написали об этом в социальных сетях. По сообщениям и фотографиям, опубликованным в соцсетях и местных СМИ, фамилию Рокоссовского написали с двумя буквами "к" и одной "с".
Также в сети появилась информация об ошибках на еще двух баннерах к 9 мая в городе. Так, на световом коробе с надписью: "Спасибо вам за мирное небо!" слово "мирное" написано с лишней буквой "о" - "мироное". Четвертую ошибку жители города обнаружили на стенде, где указано, что Парад Победы проходил 9 мая 1945 года, хотя на самом деле - 24 июня.