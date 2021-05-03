Власти Дании отказались использовать препарат J&J в вакцинации против COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /ТАСС/. Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом в понедельник сообщил телеканал TV2 .

По его данным, министр здравоохранения Магнус Хеунике сообщил об этом представителям парламентских партий. Решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом, передает телеканал. Как сообщает TV2, вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.

В апреле Управление здравоохранения сообщило об отказе от использования в Дании вакцины AstraZeneca из-за серьезного побочного эффекта - образования тромбов. Тем не менее препарат продолжает оставаться одобренной вакциной.