ОНФ расскажет о ветеранах Великой Отечественной войны в TikTok накануне Дня Победы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Команда Общероссийского народного фронта (ОНФ) начинает социальный проект "Обыкновенные герои", в рамках которого в TikTok будут размешаться истории о выдающих согражданах, первые выпуски будут посвящены ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Народного фронта.

"Социальная сеть TikTok сегодня интересна огромному количеству людей, прежде всего, молодежи, школьникам. И Народный фронт решил обратиться к этой аудитории. Поскольку мы это делаем накануне 9 мая, то истории, которые мы расскажем, будут посвящены нашим ветеранам - нашим настоящим героям", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что команда Народного фронта взяла интервью у 10 ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, работали в тылу и просто были свидетелями того крайне непростого времени. "Благодаря уникальным алгоритмам TikTok истории героев станут доступны огромной аудитории, помогут миллионам зрителей узнать или вспомнить историю своего народа, понять, что в жизни всегда есть место для героических поступков", - отмечается в сообщении.

Специалист по развитию проектов в TikTok Александр Кишинец выразил уверенность, что истории заинтересуют молодежь. "У нас уже был прецедент, когда ролик про ветеранов буквально за один день набрал очень хорошую активность и только положительные отзывы", - рассказал он.