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Пандемия COVID-19

МИД Японии порекомендовал соотечественникам покинуть Индию из-за ситуации с COVID-19

В случае принятия решения о возвращении на родину японских граждан призывают приступить к этой процедуре немедленно

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии призвало соотечественников, проживающих в Индии, рассмотреть возможность временно покинуть страну и вернуться на родину из-за всплеска заражений коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

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В случае принятия решения о возвращении японских граждан призывают приступить к этой процедуре немедленно.

Остальных просят следить за ситуацией с распространением вируса и рассмотреть возможность временного переезда в Японию.

Общее число заражений коронавирусом в Индии приближается к 20 млн.

1 мая в Индии выявили более 400 тыс. новых случаев, что стало мировым антирекордом суточного прироста.

Теги
ЯпонияИндияПандемия COVID-19
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