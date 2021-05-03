МИД Японии порекомендовал соотечественникам покинуть Индию из-за ситуации с COVID-19

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии призвало соотечественников, проживающих в Индии, рассмотреть возможность временно покинуть страну и вернуться на родину из-за всплеска заражений коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
В случае принятия решения о возвращении японских граждан призывают приступить к этой процедуре немедленно.
Остальных просят следить за ситуацией с распространением вируса и рассмотреть возможность временного переезда в Японию.
Общее число заражений коронавирусом в Индии приближается к 20 млн.
1 мая в Индии выявили более 400 тыс. новых случаев, что стало мировым антирекордом суточного прироста.