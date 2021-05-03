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День Победы - 2021

Артиллеристы ЦВО устроили персональный парад для 96-летнего наводчика "Катюши" под Самарой

Всего в поздравлении ветерана Льва Атменеева с наступающим Днем Победы приняли участие около 200 военнослужащих

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Три парадных расчета ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) и сводный военный оркестр Самарского гарнизона провели мини-парад для 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика "Катюши" Льва Атменеева. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Около 200 военнослужащих приехали к дому фронтовика в поселке Самарский Волжского района, чтобы поздравить ветерана-артиллериста с наступающим Днем Победы. Военнослужащие в честь Льва Атменеева произнесли трехкратное "Слава" и спели песню "Катюша", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сводный оркестр исполнил мелодию песни "День Победы". Мини-парад завершился торжественным маршем - военнослужащие прошли перед ветераном в шеренге по восемь человек, как на параде Победы.

Лев Атменеев родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевской области (сейчас Самарская область). Был призван в Красную армию в августе 1941 года, воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша". Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Отвагу" и другими медалями.

Теги
РоссияСамарская областьДень Победы - 2021
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