Артиллеристы ЦВО устроили персональный парад для 96-летнего наводчика "Катюши" под Самарой

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Три парадных расчета ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) и сводный военный оркестр Самарского гарнизона провели мини-парад для 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика "Катюши" Льва Атменеева. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Около 200 военнослужащих приехали к дому фронтовика в поселке Самарский Волжского района, чтобы поздравить ветерана-артиллериста с наступающим Днем Победы. Военнослужащие в честь Льва Атменеева произнесли трехкратное "Слава" и спели песню "Катюша", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сводный оркестр исполнил мелодию песни "День Победы". Мини-парад завершился торжественным маршем - военнослужащие прошли перед ветераном в шеренге по восемь человек, как на параде Победы.

Лев Атменеев родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевской области (сейчас Самарская область). Был призван в Красную армию в августе 1941 года, воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах в должности наводчика реактивной системы залпового огня "Катюша". Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Отвагу" и другими медалями.