В Карачаево-Черкесии отметили День возрождения карачаевского народа

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии отметили праздничным концертом, танцами и конными походами по улицам городов и сел День возрождения карачаевского народа, который ежегодно празднуется 3 мая - в годовщину возвращения карачаевцев на историческую родину из мест депортации.

Представители власти и духовенства республики посетили Мемориал жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске, возложили цветы к памятнику и прочитали дуа (молитву) за погибших в годы ссылки. Затем состоялся праздничный концерт с участием артистов и танцевальных ансамблей республики, почетными гостями мероприятия стали старейшины народа.

"Сила и мужество, любовь к родному дому, вера в восстановление справедливости помогли нашим землякам выжить на чужой земле, выдержать суровые испытания, сохранить традиции и культуру, а по возвращении на историческую родину плечом к плечу с другими народами Карачаево-Черкесии участвовать в созидательной, мирной деятельности на благо Отечества", - сказал в ходе открытия концерта глава региона Рашид Темрезов.

Мероприятие продолжилось песнями и танцами, передающими богатое культурное наследие карачаевского народа. В районах республики прошли народные гуляния и танцы. Также состоялись конные ходы в традиционных национальных костюмах, с флагами народа и музыкальным сопровождением, повествующим о радости возвращения на Родину.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.