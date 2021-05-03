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Пандемия COVID-19

СМИ: Саудовская Аравия не будет пускать паломников без страховки от коронавируса

Она должна покрывать лечение, прохождение карантина, а также транспортировку человека на родину в случае чрезвычайной ситуации, сообщила Saudi Gazette

ТАСС, 3 мая. Мусульманские паломники смогут принять участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине только при наличии медицинской страховки от коронавируса. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщила в понедельник газета Saudi Gazette.

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Медицинская страховка должна покрывать лечение от коронавируса, прохождение карантина, если человек заболел, а также его транспортировку на родину в случае чрезвычайной ситуации.

В воскресенье было объявлено, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 01:00 по местному времени (совпадает с московским) 17 мая. Ограничения были введены 21 декабря.

В Саудовской Аравии за сутки были зафиксированы 953 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в королевстве 420,3 тыс. Коронавирус унес в этой стране жизни более 6,9 тыс. человек.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля. Малый хадж можно совершить в любое время года.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
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