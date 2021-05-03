Петербург усилит контроль в местах пересечения границы в период ПМЭФ и Евро-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Усиленные меры контроля введут в местах пересечения госграницы в Санкт-Петербурге в период проведения Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и чемпионата Европы по футболу. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении на Радио России .

"Мы готовимся минимизировать риски. Предпримем усиленные меры контроля в местах пересечения государственной границы, включая пункты пропуска автомобилей. В аэропортах и на вокзалах организуем дежурство медиков и представителей Роспотребнадзора. Со специалистами главного санитарного ведомства отрабатываем алгоритмы действий", - сказал Беглов, говоря о ходе подготовки к ПМЭФ и Евро.

Губернатор также отметил, что все волонтеры Петербургского экономического форума и чемпионата Европы по футболу будут охвачены регулярными ПЦР-тестами, большинство из них в настоящее время проходит вакцинацию. Глава города добавил, что в связи с проведением этих двух крупных международных событий в Петербурге сформируют запас коек.

"Мы первыми принимаем форумы такого масштаба с начала пандемии. Наша задача - не просто обезопасить и гостей, и горожан. Необходимо показать, что в новой реальности северная столица России остается дружелюбной и безопасной", - сказал Беглов.

Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня под девизом "Снова вместе - экономика новой реальности", он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей чемпионгата Европы по футболу: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Изначально российский город должен был принять четыре матча турнира, но в связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.