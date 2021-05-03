Росприроднадзор потребовал модернизировать технологии на диоритовом карьере в Башкирии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова потребовала от руководства Сангалыкского диоритового карьера в Башкирии модернизировать технологии производства. Об этом она сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram по итогам посещения предприятия.

"Потребовала от руководства карьера и головного холдинга - "Национальной нерудной компании" - не "рисовать" программы улучшения экологической ситуации, а реально модернизировать вредные технологии", - написала Радионова.

По ее словам, "руководство самого дорогого в стране щебеночного карьера просто ничего не делает для соблюдения экологических требований". "Предприятие 10 лет не платит за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду). За 2020 год реальная сумма составила более 12 млн рублей - вместо 207 тыс., заявленных компанией. Видимо, ждут, когда инспекторы в полном составе придут к ним и все пересчитают", - отметила глава Росприроднадзора.

Она добавила, что ранее проверки выявляли нарушения на предприятии, были возбуждены административные дела, однако плата за НВОС не вносилась и "жители продолжали жаловаться на пыль, из-за которой невозможно дышать".

По информации пресс-службы главы республики Башкортостан, предприятие работает с 2011 года на территории Учалинского района и специализируется на щебеночном производстве. Ежегодно выбросы загрязняющих веществ с предприятия составляют более 700 тонн. Ранее местные жители неоднократно обращались в различные ведомства с жалобами на запыленность в районе деревни Мансурово.

По словам вице-президента холдинга "Национальная нерудная компания" Сергея Глебова, до конца 2021 года на предприятии смонтируют систему аспирации, которая снизит запыление.