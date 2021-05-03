На Кавминводах стартовал курортный сезон

ПЯТИГОРСК, 3 мая. /ТАСС/. Курортный сезон в понедельник торжественно открыли в регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Торжественное открытие Лазаревского сквера в Пятигорске сегодня официально дало старт высокому курортному сезону на Ставрополье. Облик этого места в сердце города обновили после масштабного благоустройства. Такая возможность появилась благодаря программе по формированию комфортной городской среды", - написал Владимиров в Instagram.

По данным пресс-службы городской администрации Пятигорска, рядом со сквером расположены старейший храм города - Церковь Лазаря Четверодневного - и музей под открытым небом, Пятигорский Некрополь. "Уникальность этого сквера в том, что он состоит из двух частей. Историческая нижняя часть от стен Храма спускается к школе №2. Верхняя часть - это площадь перед питьевой галереей, она представляет собой современную жизнь города", - приводятся в сообщении слова главы курорта Дмитрия Ворошилова.

За время проведения работ в сквере восстановили ступени из машукского камня, благоустроили пешеходные зоны с элементами доступной среды, выложили гранитной брусчаткой площадь возле храма, установили фонари, скамейки и урны. Благоустроена и площадь перед питьевой галереей №19.

В Железноводске, по информации пресс-службы города, в понедельник открытие сезона отметили запуском фонтанов, фестивалем "Спасибо гостям", на котором сожгли чучело коронавируса.