Профильные классы откроют в Севастополе при содействии Курчатовского института

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. "Курчатовские" классы, где дети буду углубленно изучать точные и естественные науки, откроют в Севастополе при поддержке Курчатовского института, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

В понедельник правительство Севастополя и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве.

"У нас благодаря Курчатовскому институту появляются в пяти севастопольских школах пять "курчатовских" классов, наполненных оборудованием и компетенциями, которые позволят нашим школьникам существенно усилить свои знания в предметных областях точных наук и естественных наук", - сказал губернатор.

Он выразил надежду, что это повлияет не только на результаты единых государственных экзаменов, но и даст детям возможность поступить в лучшие вузы страны или "учиться в Севастополе и поднимать здесь общий уровень".

"Мы говорили, что география этих классов может быть еще расширена. Первые пять [начнут работу] с сентября, а дальше будем смотреть, как эта программа пойдет", - уточнил Развожаев.

В последние годы Севастополь уделяет большое внимание профильному школьному образованию. В частности, в городе открыты школы, работающие по определенному профилю. Так, в январе 2020 года детей приняла Инженерная школа, созданная по новой для Севастополя модели образования. Весной 2021 года открылась еще одна профильная школа "Экотех плюс".