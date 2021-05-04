В работе TikTok произошел сбой

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в понедельник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, сбои начались с 10:37 по времени восточного побережья США (17:37 мск). Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Германии и Франции. О сбоях в России не сообщается.

По его данным, у 74% сообщивших о неполадках американских пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 18% не могут зайти в свою учетную запись, еще 7% не могут опубликовать файлы в соцсети.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.