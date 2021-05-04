В Великобритании использовали 50 млн доз вакцин от коронавируса

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Жители Великобритании получили свыше 50 млн инъекций препаратов, защищающих от нового коронавируса. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, первую из двух доз вакцины получили 34,59 млн жителей страны, а обе - 15,5 млн.

"Огромное достижение для всей страны. Эти прививки спасают жизни и помогают нам вернуться к нормальной жизни", - написал в Twitter глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, призвав сделать прививку всех, кто имеет на это право. Приглашения на вакцинацию должны были получить все жители королевства старше 40 лет, а также более молодые при наличии медицинских показаний.

С декабря, когда в Великобритании была начата программа вакцинации, прививки были сделаны более чем половине жителей. Население страны составляет 67 млн человек. Успех программы позволил резко снизить масштабы распространения инфекции. В понедельник в Великобритании была отмечена лишь одна смерть среди инфицированных COVID-19. В последний раз столь низкий показатель был отмечен в конце августа прошлого года. За последнюю неделю в Соединенном Королевстве выявлялось лишь около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки, и этот показатель продолжает снижаться.

Ожидается, что 17 мая в стране будет снят целый ряд ограничений, действующих с января прошлого года. Как заявил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон, с середины мая правительство намерено разрешить туристические поездки в некоторые страны, список которых пока определяется. Сейчас британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением крайне важных.

С 17 мая планируется полностью возобновить работу пабов, ресторанов, кинотеатров, отелей и музеев. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. С 21 июня могут быть сняты все ограничения на контакты с другими людьми, а также разрешено проведение массовых мероприятий. На этом этапе театры, концертные залы и ночные клубы смогут полноценно возобновить работу.

Пока в королевстве делают прививки тремя препаратами - британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской Moderna. Чтобы в сжатые сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Великобритании по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.