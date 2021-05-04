Власти Якутии предложили включить поддержку кочевого образования в госпрограмму

ЯКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Поддержка и развитие кочевого образования могут войти в государственную программу "Дети Арктики". Такое предложение власти Якутии направили в Совет Федерации, сообщила ТАСС председатель комитета парламента республики по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Федосия Габышева.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину России до конца мая проработать вопрос об источниках финансирования программы "Дети Арктики" и о возможности ее включения в государственную программу "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

"Отсутствуют организационные и финансовые механизмы, обеспечивающие систему кочевого обучения, необходимо создавать материально-техническую базу в местах кочевий. Имеется дефицит разработанных методик обучения и воспитания детей с учетом особенностей кочевого образа жизни, а также учебников, учебных пособий и дидактических материалов, адаптированных для таких детей. И поэтому мы предложили включить поддержку кочевого образования в программу "Дети Арктики", - сказала Габышева, отметив, что предложение направлено в Совет Федерации.

В числе ключевых проблем кочевого образования Габышева также назвала отсутствие системы подготовки педагогов со знанием языка, культуры и традиционного хозяйствования жителей тундры, которые могли бы полноценно обеспечивать образование в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Депутат также предложила включить организацию образования детей, которые вместе с родителями ведут кочевой или полукочевой образ жизни, в нацпроект "Образование". Кроме того, по мнению Габышевой, необходимо предусмотреть федеральное субсидирование регионов для малокомплектных и кочевых школ в местах компактного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Это нужно для покупки дополнительного оборудования и материалов.

О кочевом образовании

В Арктической зоне Российской Федерации живут около 82,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов. Круглогодично в Арктике кочуют около 20 тыс. тундровиков с семьями. Существуют две формы общего образования, которые доступны детям из таких семей - это школа-интернат и кочевая школа.

В советский период школы-интернаты были универсальной формой обучения для детей коренных малочисленных народов. В числе негативных сторон такой формы обучения специалисты отмечают трудности адаптации ребенка в поселке, отрыв от семьи, резкую смену обстановки и культурной среды. Альтернативой для общин коренных народов было предложено развитие "красных чумов" и в дальнейшем кочевых школ.

Как отметила руководитель центра кочевого образования филиала федерального института родных языков в Якутске Наталья Ситникова, такие школы появились в России в начале советского периода. "Затем на долгое время они прекратили свою деятельность, а в начале 1990-х годов наряду с обновлением национальных школ начали открываться снова. Среди первых - кочевые школы в Оленекском и Момском улусах Якутии. С 2005 года в Якутии реализован проект ЮНЕСКО, разработаны научные основы, создано региональное законодательство о кочевых школах. В регионе функционирует уже десяток кочевых подразделений с охватом около ста детей", - рассказала Ситникова.

Примеру Якутии последовали в Амурской области, Ямало-Ненецком автономном округе и на Таймыре. В 2016 году проект Ямало-Ненецкого автономного округа "Кочевая школа" был представлен в ООН. Ямал стал пилотным регионом по внедрению подобной формы обучения для детей дошкольного возраста. На его территории в местах кочевий образование предоставляют 22 образовательных организации: 17 кочевых детских садов и пять школ. "Кочевым образованием" охвачено свыше 200 детей кочевников. "Важно, что проект "Кочевая школа" направлен на максимальное приближение обучения детей коренных малочисленных народов Севера к местам кочевий, обучение и воспитание может проводиться как в стойбищах, так и во время кочевок", - добавила руководитель центра.

По ее словам, новые возможности по обеспечению доступности и высокого качества образования, в том числе и дополнительного, в Арктической зоне РФ открывают и новые цифровые технологии. В рамках национального проекта "Образование" все школы страны должны быть подключены к высокоскоростному бесплатному интернету, что позволит учащимся в удаленных и труднодоступных районах шире использовать возможности онлайн-образования, а учителям - дистанционно повышать свою квалификацию. Кроме того, это позволит решить вопрос дефицита кадров в отдаленных районах.

Коренные народы Арктики

В восьми арктических регионах России 4 676 семей ведут традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В кочевых семьях 6 569 детей, из них дошкольного возраста - 2 203, школьного возраста - 4 366 детей. Семьям, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, оказывается социальная поддержка. Для этого бюджетам муниципальных образований выделяются субвенции на обеспечение обучения их детей интернатами, проездом в стойбища и обратно авиационным видом транспорта.