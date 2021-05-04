В Роспотребнадзоре посоветовали провести майские праздники за городом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники за городом или на даче, а также советует чаще менять маски в жаркую погоду. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче - хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования", - говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что большое скопление людей даже вне помещений "является нежелательным и потенциально опасным", а "многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования". "В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", - отмечается в тексте.

Эксперты также обращают внимание на то, что в жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, "выходит из строя защитный слой изделия, и эффективность снижается". "Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета", - советуют в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что маска не может существенно нарушить теплообмен.

Период отдыха в мае 2021 года продлится до 10-го числа.