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Дождь, мокрый снег и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве 4 мая

Ночью температура воздуха может опуститься до двух градусов тепла

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега и до восьми градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит плюс шесть-восемь градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до двух градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается от плюс трех до плюс восьми градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до нуля градусов.

Ветер юго-западный и западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

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