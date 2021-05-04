Премьер Казахстана поручил Минздраву в мае привить от коронавируса более 2 млн человек

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики в мае обеспечить вакцинацию от коронавируса более 2 млн человек.

"Министерству здравоохранения совместно с акиматами (администрациями регионов - прим. ТАСС) обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения с расширением применения передвижных пунктов вакцинации. В мае поручаю обеспечить вакцинами свыше двух миллионов человек", - сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что в стране отмечается тенденция к стабилизации роста заболеваемости коронавирусной инфекции. Индекс репродуктивности вируса снизился и составляет 0,98.

"В регионы поставлено более 2,3 млн доз вакцин. Вакцинировано почти 1,5 млн человек первым компонентом. На складах имеется достаточный запас вакцин. Необходимо не сбавлять набранного темпа вакцинации, следует его только наращивать", - подчеркнул премьер-министр, отметив, что особое внимание следует уделить вакцинации сельского населения.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm для вакцинации своих сотрудников.

С начала пандемии в Казахстане подтвержден 330 071 случай заражения коронавирусом, 281 078 пациентов выздоровели, 3 762 человека умерли. При численности населения в 18,8 млн человек доля инфицированных составляет 1,7%.