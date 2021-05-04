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Пандемия COVID-19

СМИ: в Гонконге отложили вакцинацию трудовых мигрантов

Речь идет о 370 тыс. приезжих из Индонезии и с Филиппин, которые на контрактной основе временно трудоустроены в качестве помощников по хозяйству в семьях специального административного района Китая, сообщил портал Dimsum Daily

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила отложить введение в силу требования, обязывающего делать прививки от коронавируса всем трудовым мигрантам, работающим в мегаполисе. Об этом сообщил во вторник новостной портал Dimsum Daily.

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Речь идет о 370 тыс. приезжих из Индонезии и с Филиппин, которые на контрактной основе временно трудоустроены в качестве помощников по хозяйству в семьях специального административного района Китая.

Власти Гонконга ранее решили обязать эту категорию иностранцев делать прививки в качестве условия для продления их контрактов и виз. Однако такое требование вызвало критику и обвинения в дискриминации со стороны генконсульств Филиппин и Индонезии. Ввиду этого обстоятельства гонконгская администрация отложила исполнение своего решения "для дальнейших консультаций".

В этом специальном административном районе КНР продолжается программа бесплатной и добровольной вакцинации. По мнению властей, иммунизация проходит медленно. На сегодняшний день среди местного населения было распределено свыше 1,5 млн доз прививок. В Гонконге проживают 7,5 млн человек.

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