Аудиогиды по музеям и достопримечательностям Москвы стали доступны на сервисе Russpass

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Аудиоэкскурсии по столичным достопримечательностям и музеям появились на цифровом туристическом сервисе Russpass. Пользователям стали доступны 25 аудиогидов, об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Уже опубликовано 25 аудиогидов по музеям и достопримечательностям", - говорится в сообщении. Узнать о доступности аудиогида для определенного объекта можно будет на его странице. Под фотографией есть значок в форме наушников, при нажатии на него запускается звуковая дорожка.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, которую цитируют в сообщении, на Russpass сейчас есть аудиоэкскурсии по Московскому планетарию,центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, музею-заповеднику "Коломенское", а также по Государственному историческому музею. Сергунина уточнила, что позднее ожидаются подобные гиды по достопримечательностям и других российских городов.

В материале поясняется, что пользователи могут воспользоваться аудиогидами, посвященными Московскому планетарию, Музею космонавтики, Третьяковской галерее и Новой Третьяковке, саду имени Баумана, смотровой площадке "Москва-Сити" и другим объектам. Количество аудиогидов будет расти, часть из них можно послушать на английском языке.

"Пользователи Russpass могут сами составлять маршруты, включающие музеи и достопримечательности, - отмечается в тексте. - Благодаря сервису <...> удобно планировать прогулки по городу и слушать познавательные рассказы в пути". Для составления маршрута необходимо зайти на страницы нужных объектов и добавить их в маршрут, нажав под фото значок "плюс". Затем надо перейти в раздел "План поездки", где и будут собраны все намеченные прогулки.