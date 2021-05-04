Более 4 900 звонков поступило на горячую линию Москальковой в 2021 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 4 900 звонков поступило на горячую линию в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с начала 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена во вторник.

"С начала года на горячую линию уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило 4 910 звонков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство обращений связаны с запросом информации по ранее поданным жалобам и получением справок. "Иные обращения, поступившие на горячую линию, касаются защиты жилищных прав, несогласия с решением суда, поступают жалобы на нарушения пенсионного обеспечения и социальной поддержки, граждан также волнуют вопросы охраны здоровья", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее Москалькова заявила об эффективности работы специальной горячей линии, на которую в 2020 году поступило более 10 тыс. звонков.