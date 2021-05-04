В Москве из-за коронавируса за сутки умер 61 человек. Это максимум с 13 февраля

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 61, это максимум с 13 февраля. Всего с начала пандемии в столице умерли 18 547 заболевших, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 2 050 против 2 635 днем ранее и составило 1 103 403 (это примерно 8,7% населения столицы). В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

По выздоровлении выписано 1 584 пациента за сутки, за все время выздоровели 997 957. В столице продолжают лечение 86 899 человек.