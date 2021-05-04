В Чехии свыше 230 тыс. человек 70-80 лет отказались привиться от коронавируса

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Более 230 тыс. жителей Чехии в возрастной группе от 70 до 80 лет не стали вакцинироваться от COVID-19. Об этом со ссылкой на главу чешского Минздрава Петера Аренбергера сообщает во вторник интернет-портал novinky.cz . Таким образом, численность "отказников" в этой возрастной группе составляет 15% от общей численности жителей Чехии этого возраста.

"Вакцин для прививок в центрах вакцинации в отличие от прошлого времени достаточно и в некоторых центрах уже никто не стоит в очередях", - сказал глава Минздрава. По его мнению, большая часть представителей этой возрастной группы, кто не стал вакцинироваться, отказались от прививки из-за противопоказаний по состоянию здоровья.

Также не вакцинировалось еще 30% жителей страны в возрасте старше 80 лет.

К настоящему времени в Чехии сделано 3,2 млн прививок от коронавируса. Хотя бы одна инъекция вакцины сделана 2,2 млн человек.