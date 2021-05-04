Превышение нормы содержания нефтепродуктов выявили в пробе из реки Колвавис в НАО

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты межведомственной группы провели обследование рек Колва и Колвавис в районе поселка Хорей-Вер в Ненецком автономном округе (НАО) после сообщений жителей о мертвой рыбе и пятнах нефтепродуктов на реке. В одной из проб обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

Ранее глава НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале сообщил, что получил фотографии из поселка Хорей-Вер, где в районе реки Колвавис обнаружена мертвая рыба и пятна нефтепродуктов в проруби. На место были направлены специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО.

"По результатам лабораторных исследований в семи пробах содержание нефтепродуктов в воде не превышало предельно допустимую концентрацию 0,05 миллиграмма на литр. В одной пробе из реки Колвавис выявлено незначительное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде - 0,06 миллиграмма на литр. Замор рыбы при осмотре рек не обнаружен", - сообщили в пресс-службе.

В процессе облета были отобраны восемь проб воды из разных точек в реках Колва и Колвавис. Результаты доведены до управления Росприроднадзора для принятия решения.