ЕСПЧ отклонил требование французских учащихся отменить экзамены в условиях пандемии

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался принять к рассмотрению ходатайство группы из 15 учащихся французских строительных техникумов, которые требовали отменить годовые экзамены и ввести вместо них оценку знаний по среднему баллу по итогам года. Об этом сообщил во вторник Agence France-Presse адвокат Венсан Брегар.

В своем ходатайстве учащиеся высказали мнение, что нынешняя санитарная ситуация не позволяет им в нормальных условиях сдавать такие экзамены. Они настаивали на том, чтобы ЕСПЧ дал указание отменить сессию, которая должна в большинстве училищ начаться 10 мая. В своем решении судьи ЕСПЧ отметили, что не считают целесообразным указывать в рамках затребованных обеспечительных мер, предусмотренных 39-й статьей регламента суда, на необходимость отменить экзамены.

"Мы разочарованы решением ЕСПЧ, оно создает у нас впечатление, что юридические органы бессильны принимать нужные решения, которые могут вызвать сильный отклик общественности", - отметил адвокат. "Совершенно непостижимо, как можно настаивать на проведении любой ценой реальных экзаменов с присутствием учеников, когда совершенно ясно, что в нынешних условиях значимость их будет невысока", - подчеркнул Брегар.

Акция с требованием к правительству изменить условия оценки знаний в этом году получила поддержку 180 тыс. учащихся строительных училищ. Они уже обращались в Государственный совет Франции, который на прошлой неделе отверг их требования, отметив, что при проведении экзаменов будут соблюдены все установленные санитарные правила. Тем же, кто не сможет сдать эти экзамены, в июле будет предоставлена возможность пересдачи, напомнил Государственный совет. В первую очередь пересдавать придется тем, у кого в настоящее время положительный результат теста на коронавирус.

Чтобы получить диплом техника высокого уровня в строительной сфере во Франции, нужно учиться два года. На обучение принимаются лица, получившие аттестат о полном среднем образовании. В прошлом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой экзамены в строительных училищах были заменены средними оценками по итогам проверок знаний и навыков, проведенных в течение года.