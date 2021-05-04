В семействе черных воронов лондонского Тауэра появились два птенца

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Два птенца появились в лондонской крепости Тауэр в семействе знаменитых черных воронов, защищающих, по преданию, этот символ Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель крепости.

У пары Хугин и Мунин появились здоровое потомство, и птенцы "намного крупнее, чем ожидалось", приводит во вторник его слова газета Daily Mirror. Как сообщил представитель Тауэра, теперь число птиц крепости выросло до девяти. За ними присматривает смотритель воронов Крис Скайф. Он уже назвал одного из птенцов Эдгаром в честь Эдгара Аллана По, писателя и поэта, автора стихотворения "Ворон".

Теперь Тауэр просит публику дать имя птенцу-самке. В короткий список вошли пять имен, представленных Скайфом и связанных с историей, мифологией, сказаниями из прошлого Башни: Матильда, Бранвен, Бронте, Уинифред и Флоренс.

Пополнение в семействе воронов, охраняющих Тауэр, воспринимается как хороший знак. Согласно поверью, если его покинут вороны, то падет не только сама крепость, но и вся Великобритания. Единственный раз в истории вороны оставили Тауэр в 1946 году, после окончания Второй мировой войны, в очень сложное для Британии время.

Появились эти птицы в крепости в 1662 году по указанию английского короля Карла II (1630-1685). Им подрезают крылья, чтобы они не улетали. Однако однажды, в 1981 году, ворон по кличке Грог все же сумел выбраться из Тауэра и был замечен в одном из районов Лондона - Уэст-энде.