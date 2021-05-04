Новые очистные сооружения Севастополя позволят повторно использовать 10 тыс. куб. м воды

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Канализационно-очистные сооружения (КОС) "Южные" в Севастополе будет спроектированы таким образом, чтобы очищать 10 тыс. куб. м воды и повторно использовать ее как техническую, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в ходе рабочей поездки в Севастополь во вторник. Это около 20% суточной потребности города в воде.

Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что планируется перепроектирование КОС с учетом системы рециклинга, глубоководного выпуска и увеличенной мощности, которая закладывается с расчетом на перспективное развитие города. По данным правительства города, создание системы рециклинга не войдет в основной перечень работ, а планируется как дополнительное мероприятие проекта.

"[Рециклинг] это 10 тыс. кубов минимум (город потребляет около 50 тыс. куб. м в сутки). Учитывая дефицит воды, эти 10 тыс. кубов тоже для надежности водоснабжения Севастополя", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что это "совершенно новое проектное решение", которое пришлось вносить в проект. По его данным, приступить к строительству планируется в течение одного-двух месяцев.

Развожаев также сообщил, что уже согласовано техническое задание, подрядчик приступил к перепроектированию, а начать работы на объекте он сможет в этом году и освоить заложенные на этот год 700 млн рублей.

КОС "Южные"

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. куб. м в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. куб. м), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

В сентябре подписан госконтракт на завершение работ по строительству с новым подрядчиком - ООО "Региональная строительная компания". По данным правительства, подрядчик "обладает большим опытом строительства очистных сооружений" - он строил такие объекты в крупных российских аэропортах, в том числе в московских Внуково и Шереметьево, а также в новом ростовском аэропорту Платов.