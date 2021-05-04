Радамель Фалькао призвал мир обратить внимание на протесты в Колумбии

БОГОТА, 4 мая. /ТАСС/. Колумбийский футболист Радамель Фалькао во вторник призвал международное сообщество обратить внимание на протесты, которые уже несколько дней проходят в Колумбии.

"Я выражаю свою обеспокоенность и испытываю шок в связи с событиями, произошедшими за последнюю неделю [в Колумбии]. Я призываю международное сообщество обратить внимание на сложную социальную и политическую ситуацию <...> в моей стране", - написал он на своей странице в Twitter.

Футболист призвал стороны конфликта прийти к соглашению и прекратить насилие. "Я молюсь и прошу всех верующих присоединиться к молитве за Колумбию", - написал Фалькао.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Ранения получили более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.