В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за участие в нежелательной НПО

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во вторник внесла законопроект об уголовном наказании за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ. Текст размещен в думской электронной базе.

"Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение уголовной ответственности за участие в деятельности и за руководство деятельностью иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности без предварительного привлечения совершающего деяния лица к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту, участие в работе такой НПО повлечет, в частности, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Кроме того, предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО. Срок лишения свободы за это составит от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса РФ, ответственность в которой для членов и руководителей нежелательных НПО сейчас не разграничена.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым. Правительство дало положительный отзыв на законопроект.

В пояснительной записке указано, что "противодействие деятельности организаций, в отношении которых принято решение о признании их нежелательными на территории Российской Федерации, блокирование попыток их влияния на социальные и политические институты российского общества должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти". Комиссией ранее были установлены многочисленные факты прохождения гражданами РФ тренингов по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних и т. д. "Указанное обучение осуществляется при методической, технической и финансовой поддержке иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - отмечают разработчики.