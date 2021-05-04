На Кипре сообщили, что российские туристы заполнили более 30 отелей в Пафосе и Фамагусте

НИКОСИЯ, 4 мая. /ТАСС/. Туристы из России и Израиля фактически являются единственными гостями Кипра в период действующего на острове жесткого карантинного режима, при этом россияне являются постояльцами более трех десятков отелей в греко-кипрских провинциях Пафос и Фамагуста. Об этом сообщили во вторник туристические власти Республики Кипр.

"Количество вновь открывшихся отелей невелико, но, несмотря на новый тотальный локдаун, гости из двух основных рынков - России и Израиля - не переставали приезжать", - заявил Кипрскому информационному агентству официальный представитель Ассоциации отельеров Кипра Эврипидис Лоизидис.

По информации агентства, в провинции Пафос в условиях локдауна работают только 12 отелей, и все они заполнены россиянами и израильтянами. Одновременно, как информировала газета Cyprus Mail со ссылкой на данные, полученные от главы представительства Ассоциации отельеров в провинции Фамагуста (на территории которой находятся курорты Айя-Напа и Протарас) Дороса Таккаса, на территории данного региона в настоящий момент открыты 20 гостиниц и фактически их единственными постояльцами являются туристы из России, которым доступ на Кипр был открыт с 1 апреля.

"И правда, достойно восхищения, что некоторые туристы решаются на то, чтобы приехать на Кипр посреди локдауна и сами страдают от различных ограничений, не имея возможности наслаждаться отдыхом надлежащим образом", - цитирует издание Таккаса. Он напомнил, что гости из скандинавских стран от четырех до пяти раз откладывали начало своих визитов на остров, а в странах Центральной Европы Кипр числится в "красной категории" в общем эпидемическом реестре стран, что делает остров непривлекательным местом отдыха.

Принципиальными для кипрской индустрии отдыха являются связи с Великобританией, откуда в прежние годы на остров приезжало наибольшее число туристов. Лоизидис сказал, что Ассоциация отельеров сейчас находится в ожидании объявления в пятницу Лондоном новой классификации зарубежных стран, в том числе в отношении Кипра, и что от этого зависит, как скоро на остров смогут прибыть гости из Соединенного Королевства. Таккас же высказал предположение, что старт туристического потока из Великобритании - это вопрос не ближайших недель, и что авиарейсы на остров из этой страны, по всей видимости, возобновятся только к концу июля.

Карантин на Кипре

В условиях жесткого карантинного режима на Кипре разрешен лишь один выход в сутки из дома или из отеля за исключением поездок на работу, визитов к врачу, в аптеку и т. д. На острове с 9 часов вечера до 5 утра действует комендантский час, закрыты промтоварные магазины, а кафе и рестораны могут торговать готовой пищей только навынос или же осуществлять ее доставку по месту заказа.

Локдаун, введенный на Кипре с 26 апреля на двухнедельный срок, будет отменен 10 мая. С этого же дня Республика Кипр станет принимать без диагностических тестов на коронавирус лиц, привитых российской вакциной "Спутник V", а также противовирусными препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств, вне зависимости от страны, откуда они прилетят на остров.