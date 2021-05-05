В Москве открывается фестиваль "Дню Победы посвящается…"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Девятый международный открытый фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" начнется в среду в Большом зале Московской консерватории. Смотр откроет Академический ансамбль песни и пляски российской армии им. А. В. Александрова, сообщили в пресс-службе консерватории.

"Девизом фестиваля этого года стала знаменитая поэтическая строка из легендарной песни "Священная война", созданной 80 лет назад, в июне 1941-го, - "Вставай, страна огромная!", - рассказали организаторы. - В программе с этим названием, открывающей фестиваль, традиционно выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова во главе с начальником ансамбля, его художественным руководителем, полковником Геннадием Саченюком".

Прозвучит ставшая "визитной карточкой" ансамбля песня "Священная война". "С нее сейчас начинается каждый наш концерт, - отметил Саченюк, слова которого привели в пресс-службе. - В разное время такими символами были многие песни о России: "Соловьи", "День Победы", "Поклонимся великим тем годам". За 90 лет у ансамбля сложился репертуар из отобранных и проверенных временем песен. И все они - на вечную тему любви к Родине". Зрителей ждут также "На солнечной поляночке", "Ехал я из Берлина", "Десятый десантный батальон", "Прощание славянки" и другие.

Любовь к родине, память о драматических страницах ее истории заложены в идею фестиваля, подчеркнул его художественный руководитель, дирижер Александр Соловьев. "Я солидарен с мнением министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая, приветствуя идею нашего проекта "Дню Победы посвящается…" год назад, подчеркнула, что "этот праздник - нерушимый символ единства нашего народа, связующая нить между поколениями, хранящими память о подвиге защитников Родины и всего мира от фашизма". Программа позволяет вновь соприкоснуться с великими произведениями литературы, музыки, театра, кино, посвященными войне, продлить историческую память и воздать славу героям", - заметил он.

Военные песни прозвучат и на концерте 6 мая в Рахманиновском зале консерватории в исполнении коллективов Академии хорового искусства имени В. С. Попова. 8 мая на сцену Малого зала выйдет духовой квинтет Большого театра, который представит музыкально-литературную композицию "Фронтовой дневник" на музыку Рахманинова, Шостаковича, Попова, Александрова и Блантера.

В День Победы, 9 мая, в Большом зале состоится премьера музыкально-драматической программы "Песни. Память. Война" по сценарию Натальи Малиновской, дочери маршала СССР Родиона Малиновского. В исполнении примет участие Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева. Фестиваль завершится 10 мая выступлением Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, отмечающего в этом году свое 100-летие.