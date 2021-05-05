В Крыму выявили 97 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. За сутки в Крыму выявили 97 случаев заражения коронавирусом, сообщил в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

С начала года в регионе шло снижение заболеваемости коронавирусом, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. С начала апреля количество выявляемых в сутки заразившихся выросло почти вдвое, однако уровень распространения инфекции остается ниже среднероссийского, сообщал ранее Роспотребнадзор.

"За 4 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, девять - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестированы на коронавирус 1 280 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, выздоровевших за весь период - 37 881 человек", - добавил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.