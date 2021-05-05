Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с 26 марта

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,94 - минимума с 26 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель снизился в большинстве из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся, в результате впервые с 23 апреля он оказался ниже единицы во всех из них.

В Подмосковье коэффициент составил 0,99, в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Свердловской области - 0,98, в Воронежской и Ростовской областях - 0,96, в Иркутской области - 0,95, в Архангельской - 0,92. При этом в Москве показатель снизился сразу до 0,9 (для столицы это минимум с 22 апреля), а в Нижегородской области - до 0,74 (это минимальное значение коэффициента в регионе с 7 августа прошлого года).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.