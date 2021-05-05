В Петербурге стартовала поисковая экспедиция, посвященная Таллинскому прорыву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Международная группа подводников, включая исследователей Русского географического общества (РГО), запустила масштабную экспедицию, посвященную изучению советских кораблей, затонувших в Финском заливе по время прорыва из Таллина в начале Великой Отечественной войны. Об этом журналистам в среду сообщил директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

"Новый проект по поиску и увековечиванию памяти участников Таллинского прорыва - это крупная веха в изучении русской истории, в изучении истории Великой Отечественной войны, в популяризации знаний великих и трагических событий, которые произошли в начальный период войны", - сказал Чечулин.

Впервые команда подводных исследователей предпримет масштабную попытку изучения кораблей, затонувших во время Таллинского прорыва. Исследователи собираются работать в течение мая - августа 2021 года совместно с эстонскими коллегами. Они постараются обнаружить и идентифицировать в территориальных водах России и Эстонии наиболее знаковые корабли и суда и создать их 3D-модели. Также впервые специалисты составят интерактивную карту гибели кораблей Таллинского прорыва.

Экспедиция организована морской инженерной компанией "Фертоинг" и участниками проекта "Поклон кораблям Великой Победы" совместно с РГО, Фондом президентских грантов и компанией "Транснефть".

Таллинский прорыв

27-30 августа 1941 года в Финском заливе Балтийского моря произошла одна из самых крупных трагедий советского и российского флота, получившая название "Таллинский прорыв": из 225 кораблей Балтийского флота, эвакуировавших последних защитников и население из осажденного немецкими войсками Таллина, было уничтожено 62 судна, погибли более 15 тыс. человек.