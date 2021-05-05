Путин поздравил Специальный летный отряд "Россия" с 65-летием

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил мужество и высокий профессионализм сотрудников Специального летного отряда (СЛО) "Россия", который обеспечивает авиационные перевозки руководства страны. Глава государства в среду телеграммой поздравил коллектив и ветеранов СЛО с 65-летием предприятия.

"В истории вашего предприятия немало ярких, героических страниц, примеров настоящего мужества, самоотверженности, преданности долгу", - отметил Путин. Он подчеркнул, что с первых дней создания летный отряд принимал активное участие в освоении воздушных судов отечественного производства, а сейчас является крупнейшим эксплуатантом российской гражданской авиационной техники.

"Вы работаете в любых, порой очень сложных условиях, несете огромную ответственность за безопасность пассажиров", - обратился президент к сотрудникам СЛО. На его взгляд, "благодаря компетентности, отличной подготовке и опыту" специалистов "все поставленные задачи решаются грамотно и оперативно, на высоком профессиональном уровне". Особую признательность глава государства выразил ветеранам отряда, благодаря которым "продолжаются и приумножаются славные традиции воздушного флота". Путин пожелал сотрудникам и ветеранам "крепкого здоровья, новых достижений и чистого неба".

Коллектив СЛО поздравил и управляющий делами президента РФ Александр Колпаков. Он считает, что визитной карточкой СЛО, входящего в состав Управления делами президента РФ, являются "высочайший профессионализм, готовность в самых сложных условиях доставить пассажиров и грузы в любую точку мира".

СЛО "Россия" Управления делами президента РФ обеспечивает авиаперевозки президента, вновь избранного и не вступившего в должность президента, премьер-министра России, спикеров Госдумы и Совета Федерации, глав Конституционного и Верховного судов, генпрокурора и председателя Следственного комитета, руководителя администрации Кремля и министра иностранных дел России.

История авиаотряда берет начало в 1956 году, когда первые лица СССР пересели с военных самолетов под управлением летчиков ВВС на лайнеры сформированного в структуре "Аэрофлота" авиационного отряда особого назначения, базирующегося во "Внуково". Впоследствии подразделение стало называться Отдельным авиационным отрядом №235. В 1993 году на его базе была создана Государственная транспортная компания "Россия", из которой в 2009 году был выделен отдельный Специальный летный отряд в ведении Управления делами президента.