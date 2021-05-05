В Думу внесут законопроект о встречах осужденных с адвокатами по вопросам обращения в ЕСПЧ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Осужденные получат право на конфиденциальные встречи с адвокатами, нотариусами и другими лицами по вопросам подготовки обращения в ЕСПЧ. Такой законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, сообщили в среду в пресс-службе депутата.

"В Уголовно-исполнительный кодекс РФ предлагается внести поправки, в соответствии с которыми осужденные для решения вопросов, связанных с обращением в ЕСПЧ, смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском Суде по правам человека, а также нотариусами. В УПК РФ предлагается указать, что такие встречи предоставляются сроком до четырех часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания", - говорится в сообщении.

"При этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры, адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении", - заявил Пискарев. Те же правила будут распространяться на нотариусов.

Отмечается, что инициатива разработана с целью обеспечения конституционных прав россиян и во исполнение постановления Европейского Суда по правам человека по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".