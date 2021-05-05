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На Украине аннулировали более 2 тыс. разрешений на ввоз книг из России

С таким запросом к Госкомтелерадио поставщик обратился "на основании анализа рынка и закона" республики

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины аннулировал более 2 тыс. ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции из России. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета.

"В перечне аннулированных разрешений - 2 226 названий книг, которые намеревался ввезти импортер", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что компания-поставщик запросила Госкомтелерадио аннулировать ранее выданные разрешения на основании анализа рынка и закона Украины, которым предусмотрены ограничения ввоза книжной продукции из России.

Госкомтелерадио постановило "изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и Реестра издательской продукции государства-агрессора (постановлением Рады признана РФ - прим. ТАСС), разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины".

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". В апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в России издательской продукции. Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию.

В марте 2019 года Украина расширила список санкций против российских издательств. В черном списке оказались "Книжный мир", "Эксмо", "Центрполиграф" и "АСТ". Под запрет также попали книжные интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес".

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