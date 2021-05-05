В США от коронавируса привились более 40% жителей

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Более 40% американцев старше 18 лет полностью привиты от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила в среду в интервью телеканалу MSNBC глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

По ее словам, уже вакцинированы свыше 105,3 млн человек или 40,8% совершеннолетних. Хотя бы одним компонентом привились 147 млн человек или 44,5% населения. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в скором времени может одобрить применение вакцины Pfizer для возрастной группы от 12 до 15 лет, отметила Валенски.

Как заявил во вторник президент США Джо Байден, его администрация планирует привить к 4 июля 70% совершеннолетних американцев хотя бы одним компонентом и 160 млн человек полностью. Он выразил тревогу по поводу того, что "темпы вакцинации замедляются".

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 32,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 578 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.