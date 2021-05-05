На Украине через суд потребовали обеспечить доступ к вакцине "Спутник V"

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Житель Харькова подал иск в суд с требованием обязать министерство здравоохранения страны обеспечить всем желающим возможность вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск жителя Харькова к Министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", - говорится в сообщении на сайте суда.

Кроме того, истец просит обязать Степанова написать заявление о сложении с себя полномочий министра здравоохранения Украины. "Сейчас судом решается вопрос открытия производства по делу", - отметили в пресс-службе.

Украина начала вакцинацию от коронавируса в числе последних стран Европы - 24 февраля. К 5 мая привиты 759 434 жителя страны, в том числе 3 425 человек в течение последних суток. Две дозы вакцины получили 303 человека. В листе ожидания вакцинации находятся более 500 тыс. граждан. Для инъекций на Украине применяют произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, вакцины американской компании Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. Украинский президент Владимир Зеленский пояснил отказ тем, что российская вакцина якобы не имеет подтверждения результативности, и заявил, что граждане Украины не "подопытные кролики" и у властей страны "нет права на них экспериментировать".