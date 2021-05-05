В центре Софии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Военные саперы обезвредили и вывезли для дальнейшего уничтожения авиабомбу середины XX века, которая была обнаружена в среду во время ремонтных работ на улице Царя Бориса III в центральной части Софии.

"Авиабомба была со взрывателем и представляла определенную угрозу, военные саперы боеприпас обезвредили", - сообщил телеканалу директор службы гражданской защиты столичной администрации Красимир Димитров.

Ранее мэр Софии Йорданка Фандыкова на своей странице в Facebook уточнила, что при ремонте трамвайной линии обнаружен 152-миллиметровый авиаснаряд времен Второй мировой войны.

С весны 1941 года и до осени 1944 года София неоднократно подвергалась бомбардировкам английских и американских ВВС.