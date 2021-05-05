Акция "Сад памяти" началась в новом формате в гимназии Вольска Саратовской области

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Вишни и яблони высадили в среду у гимназии в городе Вольск Саратовской области, где учился Герой Советского Союза, летчик Виктор Талалихин, дав старт новому формату международной акции "Сад памяти", сообщили ТАСС в оргкомитете акции.

"Вишни и яблони высадили сегодня, 5 мая, в городе Вольск Саратовской области у гимназии им. Героя Советского Союза Виктора Талалихина при участии школьников, кадетов и юнармейцов из разных регионов страны. Так стартовал новый масштабный формат акции "Сад памяти" - #СадПамятиВшколе", - сказано в сообщении.

Организаторы напомнили, что создавать "Сады памяти" на территории общеобразовательных учреждений в марте 2021 года предложил 11-летний школьник из Башкирии Матвей Анискин. Позже на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" он обратился с соответствующей инициативой к президенту РФ и получил поддержку.

Свой "Сад памяти", как отмечается в сообщении, появится у школ по всей стране 25 мая. На высадку деревьев в день последнего звонка выйдут выпускники и другие учащиеся, вспомнив тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. В силу климатических особенностей страны в ряде регионов акция стартует раньше, как это произошло в Саратовской области. Автор идеи #СадПамятиВшколе Матвей Анискин вместе с одноклассниками высадит сирень в родном селе Иглино в Башкирии 15 мая, отметили в оргкомитете.

"Для гимназии им. Героя Советского Союза Виктора Талалихина участие в новом формате имеет особое значение. Именно здесь и учился в будущем прославленный летчик, совершивший первый ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика. На мероприятие вышли учащиеся и учителя гимназии, юнармейцы, участники II Межрегионального Фестиваля "Памяти Героев верны!", администрация Вольского района, а также кадеты из Саратовской области, Удмуртии, Московской и Ленинградской областей и др. Каждый из них знает и чтит героев Великой Отечественной", - уточняется в сообщении.

Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. Титульный партнер акции - ПАО "Сбербанк". Генеральный партнер - "Русская медная компания". Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.