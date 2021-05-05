Peloton отзывает беговые дорожки после гибели ребенка

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Peloton, занимающаяся производством спортивного инвентаря, объявила об отзыве беговых дорожек Peloton Tread и Tread+. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте.

По его информации, причиной отзыва стали массовые жалобы владельцев тренажеров в Комиссию по безопасности потребительских товаров США (CPSC), а также несколько десятков несчастных случаев. В частности, более 70 человек получили травмы при использовании тренажеров, один ребенок погиб. Кроме того, как отмечается в сообщении, потребители, которые приобрели любую беговую дорожку, должны немедленно прекратить ее эксплуатацию и связаться с Peloton для получения полной компенсации.

"Соглашение, за принятие которого CPSC проголосовала сегодня утром, требует, чтобы Peloton немедленно прекратил продажу и распространение продуктов Tread+ и Tread в Соединенных Штатах и возместил полную стоимость потребителям, желающим вернуть свои беговые дорожки", - подчеркнул представитель CPSC Роберт С. Адлер. При этом он добавил, что "соглашение между CPSC и Peloton является результатом нескольких недель интенсивных переговоров и усилий и наилучшим образом служит интересам компании и потребителей".

В настоящее время, как уточнили в компании, Peloton продолжает работу над устранением недостатков тренажеров.