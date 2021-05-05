Бродвейские театры откроются с 14 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Бродвейские театры смогут вновь принимать у себя зрителей с 14 сентября, ограничений по их максимальному числу в зале не будет. Об этом сообщил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Бродвейские шоу будут готовы к открытию с 14 сентября со 100% вместимостью залов <...>. Бродвей - это большая часть идентичности и экономики Нью-Йорка, и мы в восторге от того, что занавес поднимется снова", - написал он в Twitter. Куомо также добавил, что продажи билетов на представления начнутся уже в четверг, 6 мая.

В марте мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города планируют открыть театры в сентябре и представят властям штата предложения для безопасного возобновления их работы. В качестве подобных мер отмечалось открытие пункта вакцинации от коронавируса для работников театральной индустрии, а также организация пунктов экспресс-тестирования.

Показ всех спектаклей на Бродвее был приостановлен 12 марта 2020 года из-за пандемии. На тот момент репертуар насчитывал 31 спектакль и мюзикл, в том числе восемь новых шоу. Шли репетиции еще восьми постановок, премьеры которых намечались на весну прошлого года. В октябре прошлого года ассоциация "Бродвейская лига", объединяющая более 700 владельцев и художественных руководителей театров, продюсеров и других работников сферы, заявила, что показы постановок возобновятся не ранее 30 мая 2021 года.