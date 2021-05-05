Глава ВТО призвала увеличить поставки вакцин от коронавируса из РФ, Китая, Бразилии и Кубы

ЖЕНЕВА, 5 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высказалась за увеличение поставок вакцин от коронавируса из России, Китая, Бразилии и Кубы. Выступая в среду в Женеве на заседании Генерального совета ВТО, она подчеркнула, что восстановление глобальной экономики после пандемии может быть устойчивым только в случае обеспечения равного доступа в мире к средствам терапии и диагностики.

Как отметила гендиректор, членам ВТО следует подумать, как ответить на потребности в средствах борьбы с пандемией. "Такие страны, как Россия, Китай, Бразилия и Куба, у которых есть вакцины в разработке или которые уже делятся их вакцинами с другими, должны рассмотреть пути увеличения поставок, чтобы мы могли расширить объем вакцин в мире", - сказала она.

Оконджо-Ивеала призвала государства, "заказавшие больше вакцины, чем им в действительности нужно, поделиться с другими" либо через механизм COVAX, либо иным образом. Она считает, что необходимо уменьшить число экспортных ограничений и запретов, мешающих борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19. По ее словам, число таких препятствий уже снизилось со 109 до 51, однако "требуется продолжать снижение". Гендиректор высказалась также за увеличение возможностей для производства вакцины в мире.

Как сообщила пресс-служба ВТО, на заседании Генерального совета было принято решение продолжить обсуждение предложения Индии и ЮАР о введении временных изъятий из соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в том, что касается производства вакцин, терапевтических средств и средств диагностики. Подобные изъятия дали бы возможность шире развернуть производство. Однако консенсуса по этому вопросу все еще нет. "Более 40 делегаций выступили по этому пункту повестки дня на заседании Генерального совета. Члены ВТО высказывали разные точки зрения", - констатировала пресс-служба. Предложение Индии и ЮАР сейчас поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан.