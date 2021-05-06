Греческие профсоюзы проводят очередную суточную забастовку с целью защиты прав трудящихся

АФИНЫ, 6 мая. /ТАСС/. Крупнейшее профобъединение государственного сектора Греции - Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) - проводит в четверг 24-часовую забастовку с целью защиты прав трудящихся после аналогичной акции профобъединения частного сектора, прошедшей 4 мая.

В связи с забастовкой на сутки прекращается движение в Афинах по всем линиям метро, на маршруты не выйдут троллейбусы и трамваи. Курсировать в четверг будут только автобусы. На сутки на якорях в греческих портах останутся все морские суда. Греческие авиакомпании отменили 6 мая или перенесли десятки своих внутренних рейсов, а также некоторые международные. В частности, Aegean Airlines ("Эджиэн эйрлайнз") отменила рейсы Афины - Скопье - Афины, а компания Olympic Air ("Олимпик эйр") - рейсы Афины - Ларнака - Афины. С 10:00 до 13:00 прекратят движение пригородные электрички.

Как и забастовка 4 мая, акция протеста 6 мая приурочена к Первомаю, но перенесена из-за того, что 1 мая пришлось на Великую субботу, которая является в Греции нерабочим днем. Профобъединение ADEDY подчеркнуло, что "празднование Дня труда является честью в борьбе рабочего движения за улучшение условий труда, уменьшение неравенства и расширение прав трудящихся". "Празднование в этом году совпадает с особенно негативной ситуацией для трудящихся страны, поскольку правительство "Новой демократии" (правящая партия - прим. ТАСС) стремится ликвидировать основные трудовые права и свободы профсоюзов, за которые чикагские борцы [1 мая] 1886 года отдали свои жизни", - говорится в заявлении.

Профсоюзы призвали трудящихся прийти в четверг на митинги в центре Афин.

Во вторник 24-часовую забастовку проводило крупнейшее профобъединение частного сектора Греции - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE). Общественный транспорт тогда работал по особому графику. Собственную суточную забастовку с 06:00 4 мая до 06:00 5 мая проводил Союз редакторов ежедневных газет Афин. По его решению, в акции протеста принимали участие практически все средства массовой информации (печать, телевидение, радио, интернет-издания) в государственном и частном секторах, а также работники Афинского Македонского агентства новостей (АМНА) и пресс-служб министерств. В течение суток по телевидению и радио не передавались выпуски новостей, молчало Афинское Македонское агентство новостей, не обновлялись новостные сайты.