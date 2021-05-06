СМИ: в префектуре на западе Японии заняты все койки для тяжелобольных пациентов

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Пациенты в тяжелом состоянии заняли все предназначенные для них специальные больничные койки, которые находятся в распоряжении префектуры Осака на западе Японии. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что для этой группы пациентов в префектуре была отведена 361 койка, однако в местные медучреждения уже поступили 372 человека в тяжелом состоянии. В этой связи власти Осаки намерены призвать правительство Японии продлить действие режима чрезвычайной ситуации в регионе, чтобы не допустить дальнейшей нагрузки на медицинскую систему из-за вероятного увеличения числа заразившихся коронавирусом, подчеркивает телеканал.

5 мая в Японии было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии - 1 114. По последним данным, общее число случаев инфицирования в стране к настоящему времени превысило 618 тыс., более 10,5 тыс. человек умерли.

Правительство Японии из-за ускорения темпов распространения коронавируса ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. В рамках этих мер японские власти, в частности, призывают не продавать алкоголь в заведениях общепита, приостановить работу местных универмагов и парков развлечений, а также проводить мероприятия без присутствия зрителей.