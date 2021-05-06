В Крыму за сутки выявили свыше 100 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Сто один новый случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 5 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестированы на коронавирус 1 661 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период - 37 963 человека", - добавил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.