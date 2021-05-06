В Москве плазму с антителами к COVID-19 получили уже 13 тыс. пациентов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Плазму с антителами к коронавирусу перелили уже 13 тыс. пациентам с прошлого года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

По словам главного внештатного специалиста-трансфузиолога столичного департамента здравоохранения Андрея Буланова, эта технология стала обычной практикой.

Решение о проведении такой процедуры лечащий врач принимает в зависимости от состояния пациента. Единый стандарт в подходе к стационарному лечению больных с коронавирусом принял в октябре 2020 года клинический комитет по COVID-19. В него входят и трансфузии плазмы с антителами к заболеванию. В марте 2021 года в столице начали исследование возможности использования плазмы привитых от коронавируса доноров, 120 пациентов приняли в нем участие.

Сдать плазму могут выздоровевшие в возрасте от 18 до 55 лет и весящие не менее 50 кг. Должно пройти пять недель после появления первых симптомов COVID-19. Противопоказаниями могут стать хронические заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ, сифилис.

"Донорам плазмы полагаются стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание - 1 235 рублей. Если человек отказывается от вознаграждения, донацию могут учесть в показателях, необходимых для получения статусов "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России", - отмечается в сообщении.

Желающие стать донорами плазмы могут воспользоваться горячей линией: +7 (495) 870-45-16. Звонки принимают с 09:00 до 19:00 ежедневно. Можно сдать плазму в одном из восьми столичных пунктов. Подробные сведения опубликованы на портале департамента здравоохранения Москвы, где потенциальным донорам также нужно заполнить анкету. С помощью первичной проверки можно определить, есть ли противопоказания к донации.