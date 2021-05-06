В Москве планируют реконструировать 137 поликлиник до конца 2023 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Реконструкцию 137 поликлиник планируют завершить в Москве до конца 2023 года, после этого в программу войдут еще около 200 медучреждений. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"Любой разговор о здравоохранении всегда начинается с обсуждения работы поликлиник. В 2020 году мы всерьез взялись за амбулаторное звено и в течение трех лет приведем в порядок 137 поликлиник", - написал Собянин.

В видеоролике, который также опубликован в блоге, мэр отметил, что самое важное для людей - это здоровье. Половина поликлиник в городе была построена около 60 лет назад, поэтому было принято решение о проведении в порядок амбулаторного звена. В рамках реконструкции в поликлиниках меняется не только фасад, но и внутри все полностью модернизируют - это и новые коммуникации, дизайн помещений, современное оборудование.

В городе после реконструкции уже запущено 11 поликлиник. Было принято решение о том, чтобы улучшить и инфраструктуру в самой поликлинике, чтобы пациенты не бегали по этажам в поисках нужного врача, отметил мэр.

"После первой очереди, когда мы реконструируем самые убитые поликлиники, мы запустим вторую очередь. В нее войдет еще около 200 поликлиник. И так постепенно все поликлиники Москвы будут приведены к очень высокому стандарту", - завершил Собянин.